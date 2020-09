Une braderie des commerçants pour remplacer la Braderie de Lille

L'an dernier, la Braderie de Lille avait accueilli deux millions de visiteurs. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, l'événement a dû être annulé cette année. Une sorte de petite braderie aura lieu toutefois ce week-end sur la Grand'Place pour le remplacer. Les bars, les restaurants et les commerçants seront au rendez-vous, et dès le petit-déjeuner, les Lillois mangeront des moules-frites pour être dans l'ambiance.