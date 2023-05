Une brigade de furets pour chasser les rats

Voici l’équipe de chasseurs de rats : Sylvestre Riondet, un chien et surtout leur complice, des furets. La chasse peut commencer. Les furets glissent dans les galeries. Leur mission, c’est d’attaquer et déloger le maximum de rats. À la surface, les autres chasseurs restent à l’affût. Des filets ont été placés pour ralentir les fuyards. Rapidement, un premier rat est capturé. La traque peut durer entre quinze minutes et deux heures. "C’est une partie d’échecs avec eux", explique Sylvestre. Mais face aux chiens et aux furets, le rat n’a qu’une chance sur dix de s’en sortir. Dans le quartier évidemment, cela surprend. Une technique héritée du Moyen Âge, elle a aussi ses bienfaits pour l’environnement. Ces animaux ratissent le centre-ville depuis un mois, un soulagement pour la ville. Selon cette élue, les résultats sont là mais ça ne suffit pas. Sylvestre est le premier dans l’Hexagone à s’être lancé dans la chasse aux rats. Lui et ses furets travaillent désormais pour une dizaine de villes. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouho