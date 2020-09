Une cagnotte pour permettre à un commerçant ambulant de travailler

Chaque jour depuis une vingtaine d'années, Philippe Cros arpente les routes du Tarn, de village en village, pour approvisionner les habitants. Il propose tous les produits du quotidien directement devant le domicile de ses clients. Avec le confinement, son camion en a pris un coup et aura très peu de chance de passer le contrôle technique. L'épicier a donc lancé une cagnotte pour en acheter un nouveau et poursuivre son activité. Et ses clients répondent à son appel à l'aide.