Une campagne pour recenser les hérissons

Dans son beau petit jardin, près de son pommier au pied d’une haie, Françoise Gottiniaux installe un tunnel. Elle nous explique que celui-ci sert à découvrir si un hérisson se balade dans le coin. Il lui suffit quelques minutes pour l’installer. L’opération est à répéter cinq jours de suite. Tout le monde peut participer au recensement du petit mammifère. Aujourd’hui, on ne sait pas précisément combien de ces boules de pics et de poils vivent dans l’Hexagone. Ce qu’on sait en revanche, c’est que leur population est en chute libre. Lancée par la Ligue de protection des oiseaux et la biodiversité il y a un an, la Mission Hérisson compte pour l’heure 1 300 participants qui ont relevé plus de 8 000 empreintes. Des photos transmises aux experts via le site Internet www.missionherisson.org. Compter les hérissons pour mieux les protéger, c’est un peu l’affaire de tous. Car si rien n’est fait, après 60 millions d’années d’existence, ils pourraient définitivement disparaître de nos jardins et forêts d’ici 2025.