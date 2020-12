Une carte postale de Gand

Vu du ciel, Gand offre un panorama d'une beauté étourdissante avec des tours et des clochers partout, qui découpent l'horizon et qui lui ont valu son drôle surnom : le "Manhattan du Moyen Âge". Sur le pont Saint-Michel, avec l'épidémie, les bateaux qui sillonnent les nombreux canaux restent à quai. Mais ici, tout se visite aisément à pied. On y trouve une collection d'architecture et d'histoire. Les façades flamandes, typiques à pignons, sont comme un livre d'images. Il faut s'attarder sur chacune d'entre elles et sur chaque ornement sculpté dans la pierre. Gand est une machine à remonter le temps. Derrière ses remparts, on entendrait presque le fracas des épées de chevaliers qui s'entrechoquent. Le château des comtes de Flandre, lui, trône au milieu de la ville depuis le XIIème siècle. Un dédale de salles et d'escaliers ainsi qu'un donjon haut de 33 mètres. Une visite qui creuse l'appétit des plus téméraires. Gand est aussi réputé pour ses plaisirs sucrés comme le chocolat.