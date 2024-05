Une centaine de tornades en 48 heures

Il ne reste plus rien, ou presque d'une ville, ses 20 000 habitants ont dû fuir. Dans cette partie de l'Oklahoma, toutes les rues sont désormais dévastées, comme rayées de la carte. Une tornade gigantesque à la trajectoire imprévisible. Une habitante était à l'intérieur de sa maison quand la tornade l'a balayé. Face à l'ampleur des dégâts dans l'Oklahoma, l'état d'urgence est déclaré pour au moins 30 jours. Dans le Nebraska, le tourbillon vient assombrir le ciel. En quelques secondes, une cabane est soufflée par la tornade. Partout, des maisons éventrées. Seules les voitures semblent avoir résisté à la puissance de la tornade. Après avoir touché particulièrement l'Oklahoma, le Nebraska, ou encore l'Iowa, le couloir de tornade se déplace et s'approche maintenant du Mississippi. En cette période de l'année, les tornades sont fréquentes dans le centre du pays. Dans cette zone, l'air froid venu du Canada, et l'air chaud qui arrive du golfe du Mexique se rencontrent. Mais ce qui est exceptionnel, c'est leur nombre, plus d'une centaine en quelques jours. Les autorités redoutent de nouvelles tornades. TF1 | Reportage J. Quandcard