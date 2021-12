Une centenaire lègue 2 millions d'euros à une commune du Calvados

Deux millions d'euros, cela fait rêver. La commune de Falaise est l'unique légataire d'une ancienne habitante. La mairie ne s'attendait pas à recevoir une telle somme. "C'est une vraie surprise et puis, une responsabilité malgré tout. Quand quelqu'un vous lègue une telle somme, vous devez être digne de son utilisation", lance Hervé Maunoury, maire de Falaise. Le patrimoine de la commune pourrait être restauré, tout comme le stade de football. Les Falaisiens ont, eux aussi, leur idée sur l'utilisation de cet argent. "Un peu de tout si c'est bien dispatché, de la rénovation, des logements" ; "Enterrer les fils électriques qui se promènent dans les rues"; lancent certains habitants. Carmen est boulangère dans le centre-ville et elle espère que son commerce va profiter de cette somme. "Ce qu'il nous aurait fallu, nous, c'est un peu plus de stationnements, parce qu'ils nous ont diminué des stationnements", lance-t-elle. La mairie envisage déjà de rebaptiser une rue au nom de la généreuse donatrice. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira