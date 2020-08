Une cérémonie d'hommage national pour les six humanitaires tués au Niger

Ce vendredi après-midi à Orly (Val-de-Marne), Jean Castex présidera la cérémonie d'hommage national dédiée aux six humanitaires tués au Niger. Sur place, l'intense émotion qui a saisi les cœurs, les esprits, mais aussi l'âme des officiels présents est palpable. La cérémonie se déroulera à l'abri des caméras. Seul le discours du Premier ministre sera filmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.