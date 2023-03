Une chaîne humaine pour retirer plus de 300 pneus de la rivière

Plusieurs centaines de pneus usagés jonchent la rivière. Ils ont été jetés depuis la route dans le site naturel classé des Gorges du loup. Ce jeudi matin, une cinquantaine de bénévoles est venu débarrassé le cours d'eau de cette pollution. Ils sont tous motivés, mais surtout en colère. "J'ai la rage quand je vois ça", "La bêtise humaine, ce n'est pas possible !", confient-ils. Une formidable chaîne humaine s'est mise en place. Un par un, les pneus sont remontés une centaine de mètres plus haut via un chemin escarpé. Habitants, pêcheurs, élus, guide de canyoning... ils tenaient absolument à participer à ce nettoyage tant ils sont attachés à ce coin de nature sauvage. L'important est de se rendre utile, même avec dix kilos sous chaque bras. Grâce à cette mobilisation, tous les pneus ont été remontés en une heure à peine. Le maire de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), Frédéric Poma, espère que l'auteur de cette pollution sera rapidement retrouvé.A noter que cette infraction au Code de l'environnement est passible de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido