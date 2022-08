Une chaleur sans fin

La Tour de Crest (Drôme) domine fièrement la ville, écrasée par la chaleur. Au soleil, en milieu de matinée, il fait déjà 32 degrés. Et même les noms des ruelles semblent adaptés à ce nouvel épisode de canicule, comme : la rue du Four. Alors, les habitants de Crest sortent tôt le matin. Ils cherchent un peu de fraîcheur à l'ombre des arbres, une fraîcheur très relative. "La journée, on reste à la maison avec les volets fermés. Et puis vers le soir, on sort un peu, mais très tard, car c'est quand même insupportable", confie une habitante. Chez Odette Bravais, les chapeaux se vendent comme des petits pains. Voilà 34 ans qu'elle tient cette mercerie, la commerçante a dû aménager ses horaires. "Je n'ouvre pas l'après-midi. Par contre, je reste jusqu'à treize heures, quatorze heures", lance-t-elle. Les organismes sont fatigués, surtout que les nuits n'apportent pas vraiment de répit. On attend 37 degrés ce mercredi après-midi. La canicule va se poursuivre dans les jours à venir. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize