Une chanson inédite de Johnny retrouvée

En 1970, Johnny Hallyday passe de la scène au cinéma où il se découvre la gâchette facile. L’enregistrement de la chanson inédite que nous entendons demeurait jusqu'à aujourd'hui introuvable. Elle devait faire partie de la bande originale du film "Le Spécialiste". Après 50 ans, elle vient d'être miraculeusement retrouvée par la maison de disques "Universal". "Cette chanson était sur une bande, dormait dans nos archives. On a réussi à mettre la main dessus alors qu'on la pensait perdue à jamais", confie Xavier Perrot, responsable artistique catalogue de Johnny Hallyday chez Universal. Mais la chanson ne sera finalement pas retenue pour ce film dans lequel Johnny Hallyday tient un rôle important pour sa carrière. En pleine vogue des westerns spaghettis, à côté de laquelle le chanteur ne pouvait pas passer. Le titre "Le Spécialiste" fait d'emblée l'objet d'une première audition sur disque vinyle à paraître ce vendredi pour le grand plaisir des fans. C'est à ce jour la troisième chanson à refaire surface depuis la mort du chanteur il y a quatre ans, et probablement pas la dernière. TF1 | Reportage R. Goichon, A.M. Blanchet, V. Abellaneda