"Boulanger de France" : une charte pour défendre les boulangeries artisanales

Nicolas Servaire est un boulanger intransigeant sur l'art de fabriquer le bon pain. Désormais, il compte se distinguer des boulangeries industriels qui grignotent de plus en plus de clientèles. Une initiative rendue possible grâce au nouveau label "Boulanger de France" lancé dans le Puy-de-Dôme. Ce label sera une marque de fabrique du travail spécifiquement artisanal. L'objectif est de favoriser la relation de confiance avec la clientèle. Les amateurs de pain semblent apprécier l'initiative.