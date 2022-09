Une cigarette sur trois n'est pas achetée chez un buraliste

Pour les fumeurs français, cette ville frontalière est un eldorado. Ils sont nombreux à venir dans ces immenses magasins. Ici, le paquet de cigarette coûte 6,50 euros, alors que dans l'Hexagone, c'est dix euros. Cette cliente vient ici tous les mois, elle réalise des économies. En gros, 90% de la clientèle de ce magasin est française et les dépenses sont importantes. "Quand les Français se déplacent, ils se déplacent pour beaucoup plus qu'un client résident dans notre village par exemple. On peut aller à 300-400 euros par passage en caisse", explique Mandy Ponchaux, la responsable. De bonnes affaires pour les gérants belges, beaucoup moins de l'autre côté de la frontière. Ce buraliste estime qu'il perd 30% de clients avec un manque à gagner. Selon une étude, un tiers des cigarettes consommées dans la région échappe au marché local. Les achats de l'autre côté de la frontière ne sont pas l'unique raison. Le président de la Fédération des buralistes région Nord, Patrick Falewée, lance : "c'est des réseaux mafieux, c'est de la contrefaçon ; et là, c'est compliqué parce que les gens, ils achètent ça pour des prix dérisoires". TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette