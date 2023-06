Une cigogne en danger à cause d'une canette

Il est le premier à avoir donné l'alerte. La semaine dernière, Paul Bubba, un agriculteur, était au volant de son tracteur lorsqu'il aperçoit une cigogne en détresse. "Quand je l'ai vu, je me suis dit que ses jours sont comptés, car elle ne peut pas boire, ni manger. Du coup, je me suis arrêté à sa hauteur pour la prendre en photo, pour la filmer et montrer ce que ça peut générer de balancer des choses par la fenêtre des voitures ou n'importe quoi", a-t-il expliqué. Malgré des nombreuses tentatives, impossible d'approcher l'animal. Depuis, la cigogne a été aperçue à quelques kilomètres de là, et les associations s'inquiètent pour sa survie. Depuis huit jours, des bénévoles sillonnent des centaines de points d'eau où pourrait s'abriter la cigogne. Contacté, Coca-Cola, le fabricant de la canette, nous fait part de sa tristesse et en appelle à davantage de civisme. "Nous souhaitons ne jamais voir nos emballages finir là où ils ne devraient pas" Les opérations de recherche se poursuivent ce mardi, un appel à y participer a été lancé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). TF1 | Reportage B. Delaubert, J.F. Jouanne