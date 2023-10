Une citadelle au cœur des marais

Survoler les marais au point du jour et découvrir une immense citadelle, plantée au beau milieu de la zone humide, il n'y a autour que la nature. Un spectacle que Véronique et Philippe viennent admirer chaque matin. Sous nos yeux s'étalent 11 000 hectares de marais plats à perte de vue, halte de passage pour des milliers d'oiseaux. Pierre Rousseau est un spécialiste des migrateurs dans cette zone bien particulière. Il recense les oiseaux qui s'installent et ceux qui font une pause à Brouage (Charente-Maritime). L'opération est délicate. Les oiseaux ne souffrent pas, mais il faut les sortir rapidement. Et à ce travail, les équipes sont expertes. Avec ces bénévoles, Pierre va ensuite examiner l'état de santé de ces grands voyageurs. Les migrateurs s'en vont, mais dans la citadelle de Brouage, on a plutôt tendance à s'installer pour profiter d'une certaine douceur de vivre. C'est ce qu'ont fait Philippe et Véronique il y a quinze ans, heureux de voir leur village de plus en plus beau. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau