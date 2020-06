Une cliente offre un peu d'argent aux salariés d'un supermarché

Pour remercier le personnel de leur présence et de leur sourire à toute épreuve durant le confinement, une cliente à pris rendez-vous avec le directeur d'un supermarché. Elle lui a demandé le nom de tous les salariés afin de leur envoyer un billet de 50 euros chacun. Si son identité n'a pas été dévoilée, son geste, lui, restera gravé dans les esprits de tous les employés. En retour, ces derniers lui ont témoigné leur gratitude avec des petits mots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.