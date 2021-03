Une collecte nationale pour sauver la maison de Pasteur dans le Jura

Le mobilier, la décoration, jusqu'aux papiers peints, rien n'a bougé. Arpenter les pièces, c'est replonger au XIXème siècle. Visiter la maison bourgeoise de Louis Pasteur, c'est s'immiscer dans l'intimité du savant français le plus connu au monde, et parfois même se laisser surprendre. C'est à un autre talent que Louis Pasteur doit sa renommée. Ce génie des sciences était un visionnaire. Pour lui, la meilleure solution pour lutter contre les épidémies, c'est l'application des règles d'hygiène et de quarantaine. La maison d'Arbois, dans le Jura, était celle de son enfance avant de devenir celle de ses vacances. Ses premiers succès lui ont permis d'y venir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Il s'est même offert une pièce unique, un laboratoire personnel dédié à ses recherches. L'Académie des sciences, propriétaire des lieux, a profité du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur pour procéder à une restauration et ainsi rendre hommage à son œuvre. La Fondation du patrimoine lance une collecte pour permettre aux visiteurs de monter à l'étage supérieur.