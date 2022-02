Une collecte record : le retour en grâce de l’assurance-vie

Ce vendredi matin, les rendez-vous s'enchaînent dans l'agence MMA. Hervé Caranobe cherche à placer de l'argent dans une assurance-vie. Il en possède déjà deux, souscrites il y a longtemps, et il veut en ouvrir encore une autre cette année. Entre un taux d'imposition qui passe à 7,5% après huit ans et un droit de succession avantageux, il est convaincu après dix minutes d'entretien. L'année dernière, l'agence MMA a enregistré 30% de contrats en plus. Selon le gérant, le confinement expliquerait cet engouement : "le confinement de 2020 a généré des liquidités et ces derniers ont permis aux ménages français de les placer sur des contrats d'assurance-vie". Un placement qui peut rapporter entre 1% et 2%. C'est un peu plus que le Livret A. "Un assez bon rendement", disent certains. Les sommes déposées dans l'Hexagone dépassent les 150 milliards d'euros. Un record qui profite aussi à l'économie du pays. Actuellement, sur le territoire, 18 millions de personnes ont souscrit une assurance-vie. TF1 | Reportage L. Romanens, G. Aguerre