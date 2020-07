Une commerçante ambulante, championne du zéro déchet

Dans sa camionnette, Lauriane Tenon-Meyer sillonne les marchés autour d'Aix-en-Provence. Cette commerçante ambulante a la particularité de vendre des produits sans emballage. Pour s'en procurer, ses clients arrivent avec leurs propres contenants afin d'éviter le gaspillage de plastique. Chaque semaine, elle parcourt 250 kilomètres vers des villes et des villages où l'offre de vrac est souvent inexistante. Avec la crise sanitaire, elle a dû adopter un nouveau mode de service pour satisfaire sa clientèle.