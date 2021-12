Une commune de l'Eure en guerre contre les camions

De jour comme de nuit, c'est le même ballet bruyant. Chaque jour, 2 000 poids lourds traversent une commune de l'Eure. Le quotidien des riverains est devenu insupportable. "On avait l'impression que les camions entraient dans la cuisine", témoigne une habitante. Ces camions roulent vers le port du Havre. Prendre la nationale leur permet d'éviter de payer l'autoroute. Beaucoup sont pressés, et donc en excès de vitesse tout proche des habitations. L'autre inquiétude, c'est une école primaire, à seulement 50 mètres de la route. Il est impossible pour les parents de laisser leurs enfants circuler librement. Empêcher les camions de traverser la ville, c'est le combat de la maire depuis un an, avec les élus des communes voisines. Les autorités ne font rien, alors elle a décidé de taper fort, la vitesse va être limitée à 30 km/h pour tous les poids lourds. Pour résoudre le problème, elle aimerait rendre gratuite la portion d'autoroute près de sa commune. Le département, lui, réfléchit plutôt à des aménagements pour assurer la sécurité des habitants. TF1 | Reportage I. Blonz, M. Lemesle