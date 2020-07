Une commune de l'Orne se bat depuis 50 ans pour obtenir une déviation

Les habitants de Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne) se battent depuis 1948 contre le passage des poids lourds dans leur commune. Cette dernière est traversée par une route nationale, fréquentée par plus de 3 000 camions par jour. Et dans ce village de 1 100 habitants, l'énervement se fait ressentir, car au-delà des nuisances sonores, c'est l'inquiétude qui prime. Le dossier est toutefois complexe, car cette route apporte des clients aux commerçants.