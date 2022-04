Une commune du Tarn paie le plein d'essence à ses habitants

Le maire de Burlats a fait ôter la semaine dernière une enveloppe de 60 000 euros afin d'offrir un plein de carburant à ses administrés. C'est un budget important pour cette petite commune, l'équivalent de 15% des recettes fiscales. Mais pour le maire, il fallait le faire. "On est là pour les écouter et apporter des réponses. Aujourd'hui, la réponse qu'attendent les administrés, c'est le pouvoir d'achat", explique Serge Serieys. Mille foyers pourront donc profiter de ce bon d'achat de 60 euros. Pour faire ce cadeau, la mairie va faire des économies en différant certains travaux. Les habitants de Burlats, qui doivent se déplacer pour travailler, faire leurs courses ou se faire soigner, apprécient. "C'est important pour ceux qui peinent tous les mois, et ont du mal à terminer le mois", lance une habitante. À la station-service, une autre habitante de Burlats apprécie, elle aussi. "C'est très généreux, et c'est gentil de sa part. S'il fait ça à 1 000 foyers, c'est super", lance-t-elle. C'est dans un supermarché de Castres que le bon de carburant pourrait être utilisé à partir de la mi-avril. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils pourront offrir ce bon à la personne de leur choix. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe