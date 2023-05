Une commune en eaux troubles

Yvette est excédée. Malvoyante, elle a constaté grâce à ses filtres que l'eau du robinet n'était pas si claire qu'elle en avait l'air. Elle trouve inadmissible qu'elle doive payer le plein tarif pour une eau rebutante. Les filtres sont installés à ses frais et tout le quartier est concerné. Pour certains, l'eau est marron, même en ouvrant le robinet. Un habitant nous confie : "Depuis quelque temps, on prend des eaux en bouteille". Un voisin ne compte plus ses frais. Il vit là depuis treize ans. Toutes les deux semaines environ, il voit de l'eau colorée sortir de son robinet, avec des conséquences. De son côté, la communauté de communes indique qu'elle fait des travaux pour renouveler le réseau de canalisation vieillissant. Une enveloppe d'1 400 000 euros pour l'année 2023. Jo Danniel, vice-président, en charge de l'eau - Lorient Agglomération, nous dévoile : "On a modifié le programme des travaux pour prioriser la ville de Ploemeur... ". Ces réponses sont loin de convaincre Yvette. Elle invite tous ces élus à venir boire un coup chez elle. Reportage > TF1 | T. Lagoutte, A. Janssens, C. Ebrel, J. Denniel