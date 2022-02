Une consultation préventive pour détecter les cancers

Ce vendredi marque la Journée mondiale de la lutte contre le cancer. La prévention permettrait d'identifier 30% à 40% des personnes à risques avant que la maladie se déclare. C'est la raison pour laquelle l'institut Gustave Roussy a lancé un programme de dépistage personnalisé du cancer du poumon. Elles veulent en avoir le cœur net. Parce qu'elles fument depuis longtemps, des femmes se sont inscrites au programme de dépistage du cancer du poumon. En une matinée, elles vont voir un médecin, contrôler leur souffle et mieux comprendre les raisons de leur addiction au tabac. Il y a le moment du scanner, un peu stressant. Le radiologue va interpréter immédiatement les résultats de ce scanner, moins dosé en rayons X. En cas de découverte d'une lésion, un suivi sera mis en place. S'il n'y a rien, les participantes seront invitées à refaire un examen dans un an. Les clés pour pouvoir être acteur de sa santé : un programme d'activité physique adapté et des conseils en nutrition. TF1 | Reportage C. Bayle, E. Boucher, C. Marchina