Une coulée de boue aussi violente que soudaine

En quelques minutes, Caroline a tout perdu. L'inondation a rendu hors d'usage son électroménager, arraché le revêtement au sol. Les pompiers ont pompé l'eau. La boue recouvre désormais le sol de la maison. Quatre ans que Caroline la rénove, pièce par pièce. Elle doit tout recommencer. Ce dimanche en fin d'après-midi, un torrent d'eau et de boue a déferlé dans plusieurs villages de Haute-Saône. Par endroits, il est tombé plus de 20 millimètres d'eau en moins d'une heure. Rachelle, elle, a été surprise par la crue. L'eau est montée très vite. Elle est sortie de chez elle en catastrophe. Chez le pharmacien voisin, la boue s'est accumulée devant l'officine. L'intérieur est au sec, un soulagement. "On a fait des barrages avec des grosses pierres pour que l’eau ne rentre plus. Ça arrivait à ras de la pharmacie. On a eu beaucoup de chance", explique Jean-Claude Boilot, conjoint de la gérante de la pharmacie Boilot à Saulnot ( Haute-Saône). Le nettoyage des maisons et des rues va se poursuivre toute la journée. Les assureurs, eux, viendront constater les dégâts dans quelques jours. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, A. Blettery