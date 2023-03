Une coupe de cheveux... pour dix euros !

Pour la première fois, Murielle va pousser la porte de cette école de Tours (Indre-et-Loire). Sur les conseils d’une amie, elle va confier ses cheveux à Lucille, apprentie coiffeuse. Ces heures de pratiques avec de vraies clientes font partie de la formation. Un bon plan pour faire une coupe ou une couleur en dépensant trois fois moins qu’en salon de coiffure : "Ma grand-mère va dans des écoles de coiffure, donc je me suis dit que c’était une bonne idée" ; "J’ai une petite retraite. Les prix sont abordables, donc, je viens assez régulièrement". Paul est en reconversion professionnelle. Il ne voit qu’une seule contrainte : le temps. "On met beaucoup plus de temps que les professionnels, que les gens qui ont de l’expérience. Donc, forcément, il faut avoir son après-midi", explique-t-il. En plus, la directrice rassure : "On est toujours derrière eux. On est là pour rattraper. On ne laisse jamais sortir une cliente mécontente". Et à l’appréciation des professeurs s’ajoute le sourire des clientes, précieuse source d’encouragement dans le parcours de ces apprentis. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély