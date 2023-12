Etats-Unis : folle course-poursuite sur l'autoroute pour rattraper... un chihuahua

Elle l'avait presque, à un poil. Vous ne rêvez pas, c'est bien un chihuahua qui se lance à toute allure sur l'autoroute en pleine heure de pointe autour de New York. Petit, rapide, mais surtout infatigable... rien n'arrête le canidé. En quelques secondes, une dizaine de voitures ralentit, organise le sauvetage du petit Bean, le chihuahua. Les conducteurs, de parfaits inconnus, prennent tous les risques, courent en pleine nuit sur l'autoroute. Et après une course-poursuite effrénée, le chien a été attrapé. Bean, le chihuahua, avait pris ses courtes pattes à son cou après avoir été effrayé par les aboiements du chien de la maison voisine. Il est de retour dans les bras de sa propriétaire. "Je veux embrasser tout le monde. Je suis tellement heureuse qu'il soit de retour", a remercié Tammy Richardson. Il est devenu une star des réseaux sociaux aux Etats-Unis. Sa course folle a déjà été vue près d'un million de fois dans le pays. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Cherifi, C. Marchand