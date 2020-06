Une cueillette de fleurs comestibles avec Cécile Ladevie

A Rentières (Puy-de-Dôme), L'Accueillette des pensées possède un jardin avec ses multiples couleurs et senteurs. La propriétaire, Cécile Ladevie, connaît chaque pousse sur le bout des doigts et aime partager sa passion. Ce jeudi, elle s'est donné pour mission de préparer un sirop de roses. Les ventes se feront ensuite sur place, dans des épiceries associatives ou directement chez des habitués.