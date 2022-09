Une cyberattaque vise la ville de Caen

Ce sont les malchanceux du jour, ce mardi à neuf heures, plusieurs serveurs informatiques de la ville étaient à l'arrêt. Les rendez-vous pour des renouvellements de pièce d'identité n'ont pas pu être assurés. Certains des habitants sont énervés. Le numérique est indisponible, alors les actes de naissance et de décès sont pour le moment enregistrés manuellement. Tous les rendez-vous pris seront assurés, même si cela pourrait prendre un peu plus de temps. Les équipes municipales vont tester un à un tous les serveurs par mesure de sécurité. "Là, on a isolé toute l’infrastructure. C’est pour cela qu’on a les applications qui ne fonctionnent pas ou en mode très dégradées", explique la directrice des systèmes d’information. Au moins deux serveurs de la ville sur deux cents ont été touchés. Le piratage est mineur même si le site internet de la métropole ne fonctionne pas. Tous les services importants sont assurés. Le retour à la normale pourrait être effectif dès mercredi matin. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby