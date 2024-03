Villepinte : une décharge sauvage… au pied des hôtels

Des sacs de gravats, des cartons, des déchets en tous genres, comme par exemple des milliers de masques chirurgicaux périmés... Au total, des dizaines de tonnes de déchets accumulés sur cette bretelle d'autoroute de quelques centaines de mètres depuis l'été dernier. Des dépôts sauvages d'ordures de particuliers et d'entreprises indélicates. Les automobilistes que nous croisons n'en reviennent pas. La décharge est à proximité du Parc des Expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), où se tiendront cet été des épreuves des Jeux olympiques et à quelques dizaines de mètres seulement de plusieurs hôtels. Les détritus accumulés ont un effet négatif sur leur activité. Grand Paris Aménagement, responsable du site, que nous avons pu joindre, nous assure que tout sera nettoyé dès la première semaine du mois d'avril. Pour éviter la reconstitution d'une nouvelle décharge, des caméras de surveillance devraient bientôt être installées sur la bretelle d'autoroute. Ici, les responsables n'ont pas été identifiés. Les dépôts sauvages sont punis par la loi jusqu'à 150.000 euros d'amende et trois ans de prison. TF1 | Reportage T. Misrachi, W. Wuillemin, S. Souary