Une décharge sauvage empoisonne cette commune du Pas-de-Calais

Les détritus se sont accumulé jusqu'à former une montagne. Dans cet amas de 87 000 mètres cubes, il y a des volets, des morceaux de murs, mais aussi des déchets ménagers. Les élus des villes aux alentours se battent depuis six ans pour les faire disparaître. "C'est inacceptable de voir ça, quasiment au milieu de centres urbains. C'est complètement déplorable d'en arriver à une situation comme ça", affirme Jean-Michel Collart, adjoint délégué à la communication à Estevelles. Sur cet espace, deux entreprises étaient installées pour traiter des déchets de construction. Placées sous liquidation judiciaire, elles ont laissé derrière elles cet agrégat de détritus. La bataille administrative engagée par les élus n'en finit pas. La préfecture a pris un arrêté pour demander aux gestionnaires d'effectuer des mesures, mais rien n'y fait. Adélaïde, membre d'un collectif, trouve, elle aussi, le temps long et s'inquiète surtout pour la santé des habitants. Sylvie et Roger habitent à 200 mètres de la décharge. Le couple vit dans la crainte pour leur santé, dans l'inconfort aussi. Tous ici espèrent que l'État prendra finalement en charge le nettoyage. Le montant est estimé à six millions d'euros. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier