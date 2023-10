Une défaite si cruelle

La sidération, la détresse... le rêve s'effondre brutalement. "Ça fait très très mal et on va s'en souvenir pendant très longtemps je pense, mais c'est le jeu", a confié un supporter des Bleus. Mais comment on est-on arrivé là, alors que tout avait si bien commencé ? De Paris, place de la Concorde, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), le village d'Antoine Dupont, tout le peuple bleu en fusion. "C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et ça va continuer pendant 80 minutes", affirma un autre supporter. On aurait tant aimé. Mais en face, il y a l'Afrique du Sud et ses joueurs, prêts à exploiter la moindre erreur... et les Bleus en ont fait plusieurs. Et puis pour ajouter à la frustration, des décisions arbitrales incomprises par certains supporters. Sur une transformation notamment contrée par un Sud-africain peut-être partis trop tôt de son camp, ce qui est interdit. L'histoire cruelle s'arrête ici, mais l'affection des supporters est éternelle. TF1 | Reportage D. Piereschi