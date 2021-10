Une dentelle géante au-dessus de la rivière de Tulle

De très haut, cela ressemble à un trampoline ou à un filet de protection pour éviter de tomber dans l'eau. Mais ici, au-dessus de la Corrèze, cela fait référence à un savoir-faire bien connu des habitants. Pour réaliser cette dentelle géante, sa créatrice doit suivre son modèle sans perdre le fil ni l'équilibre. Exercice d'endurance et d'agilité afin de rendre hommage à une tradition qui a fait la réputation de la ville et interpelle encore. Huit mille mètres de corde pour faire apparaître quatre des six points de dentelle de Tulle, dont l'effet grossissant met en valeur toute la finesse et la particularité. Le résultat final : un marque-page à la manière de ce que réalisent encore aujourd'hui les dernières dentellières. Une vingtaine de dentellières sont réunies au sein d'une association où l'on travaille comme à l'époque de Louis XIV, avec une aiguille et un seul fil. Elles nous font découvrir des pièces uniques confectionnées à la main, certaines dévoilant une maîtrise parfaite de la technique et de la transparence.