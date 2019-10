Une descente d'alpage dans les rues grenobloises

La saison de la transhumance touche à sa fin. A Grenoble, les vaches et les moutons n'ont pas emprunté les sentiers de montagne, mais les grands boulevards. Une descente d'alpage qui a stoppé la circulation tout entière : les bus, les voitures et les vélos. Il s'agit d'un événement déroutant pour les citadins, ainsi que pour les éleveurs et leurs bêtes. Certains animaux se sont même essayés au transport en commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.