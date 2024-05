Une deuxième maison dans mon jardin

La solution est idéale pour Rémy. C'est ce qu'on appelle la densification douce, construire une nouvelle maison dans le jardin d'un autre propriétaire. Car trouver la maison de ses rêves en centre-ville et proche de son budget était presque mission impossible dans une grande agglomération comme celle de Montpellier. Comme Rémy, 79% des Français disent vouloir vivre dans une maison individuelle. Mais face au manque de logement disponible, la densification douce est considérée comme la solution pour éviter de construire sur les espaces naturels. Mais en cinq ans, la population de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) a doublé passant de 7 000 à 14 000 habitants. Impossible de diviser son terrain sans autorisation de la municipalité. Il s'agit d'un accord parfois très difficile à obtenir. À Bordeaux, Benoît avait acheté un terrain pour y construire une grande maison familiale. Le problème, c'est que tout a augmenté et le coût de la construction aussi. Il souhaite donc diviser son terrain en deux pour construire deux maisons et vendre l'une d'entre elles. Pour que son projet soit accepté, une urbaniste l'accompagne pour monter un dossier solide. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, T. Vartanian