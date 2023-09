Une deuxième nuit à dormir dehors pour les sinistrés

Comment trouver le sommeil avec une deuxième nuit dehors à quelques mètres des habitations réduites en miettes ? Tout le monde à Ouirgane a perdu sa maison. À même le sol, des familles et des voisins entassés sous des couvertures. Combien de temps vont-ils vivre dans ces conditions ? Une angoisse permanente. Dans leur village de 1 000 habitants, 26 personnes sont mortes. Les survivants n'ont plus rien et ne cachent pas leur colère. Beaucoup se sentent abandonnés. Yassin, Yousef et leurs voisins entretiennent ce feu pour se réchauffer, la faim et la rage au ventre. De longues minutes dans le noir quasi-complet, seules les quelques voitures qui passent éclairent la zone avec leurs phares. L'éclairage public ne fonctionne pas, car il n'y a plus d'électricité. Et c'est dans ces conditions que travaillent les secouristes à la recherche d'éventuels survivants. Soudain une lumière, celle de ce camion de distribution alimentaire. Une association qui sillonne les villages de la montagne. Un soulagement de courte durée. Chacun ici se demande s'il passera encore ce lundi et les jours suivants. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Fourny, Q. Trigodet