Pas-de-Calais : une digue menace de céder, des habitants évacués

Avant que la pluie ne revienne, il faut terminer les travaux en urgence. Ici, la rivière est sortie de son lit, elle déborde dans les lacs de rétention. Si leurs vannes venaient à lâcher, les villages situés en aval seraient submergés par un torrent de boue. Parmi ces villages, Estréelles est entièrement bouclé. Ceux qui sont restés sont inquiets. Ici, une dizaine de pompiers est mobilisée : "On reste très vigilants et très méfiants forcément par rapport à la situation". Par précaution, des villageois ont été mis à l'abri. Des évacuations, la nuit dernière, il y en a aussi eu à Neuville-sous-Montreuil. Anne-Marie, Roseline et Madeleine, ont passé la nuit dans un centre d'accueil. Ce jeudi soir, les trois amies espèrent pouvoir rentrer dormir chez elle. Cela dépendra du niveau du fleuve et des précipitations. TF1 | Reportage T. Misrachi, Q. Danjou, F. Amzel