Une distribution gratuite de masques adaptés au visage des enfants dans le Vaucluse

Ce mercredi, la municipalité de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) a distribué gratuitement des milliers de masques en tissu, homologués et adaptés à l'âge des enfants. Pour les parents, l'initiative est la bienvenue, car la plupart n'ont pas pu s'en procurer. Ces masques les rassurent également d'autant plus que l'école va bientôt reprendre. Si les agents municipaux ont pu procéder à cette distribution, c'est parce que la commune avait pris les devants il y a de cela quatre semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.