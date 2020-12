Une dizaine de centimètres de neige par endroits en Auvergne

À Nébouzat (Puy-de-Dôme), la circulation est ralentie par sécurité mais aussi pour apprécier des paysages métamorphosés. Entre cinq et dix centimètres de neige ont blanchi les trottoirs pour une matinée rafraîchissante. Certains sont sortis tôt pour faire un tour dehors. Devant la maison de santé et les commerces, Gérard, 75 ans, se dévoue à chaque fois pour enlever une neige plutôt lourde. Ce mardi matin, il a sorti sa pelle de bonne heure pour tout nettoyer avant l'arrivée des clients. Même avec zéro degré, l'arrivée de la neige fait chaud au cœur pour les habitants du village. À Orcival, gants, bottes et bonnets étaient les parfaits équipements de la matinée. Tous profitent de ce grand manteau blanc qui recouvre le paysage. Les températures vont rester en dessous des normales de saison toute la journée en Auvergne. Jeudi, les chutes de neige vont se poursuivre sur une partie du massif central dès 400 mètres d'altitude.