Une douceur presque printanière en Auvergne

Au marché de Puy-Guillaume, les frileux s'estiment chanceux. Ils prennent le temps d'apprécier cette douceur presque printanière au cœur de l'hiver. Dans les jardins, les bourgeons de camélia sont en avance et on voit apparaître les violettes. De leur côté, les anciens sont un peu plus prudents. Les Auvergnats pourront profiter de la douceur jusqu'au 16 janvier, les températures négatives sont attendues ce week-end.