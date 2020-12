Une douceur qui sied aux renoncules

C'est un hiver qui commence tout en douceur : des rayons qui caressent la Méditerranée, du café qui réchauffe les mains et des couleurs du marché aux fleurs. À Nice (Alpes-Maritimes), les habitants en profitent pour sortir et faire les courses. Pour certains, venus de Lille où il fait un peu sombre, le soleil redonne du baume au cœur. Sur place, certaines fleurs viennent de l'Italie et d'autres des montagnes ensoleillées qui entourent la ville de Nice. Selon Claude Mascalchi, fleuriste, c'est la période des renoncules, bientôt des tulipes mais il y a déjà des mimosas qui commencent à arriver. Devant les bancs des fleuristes, on se presse pour admirer les étals et cueillir un peu de joie de vivre. Avec des sensations de bonheur et de plein air, c'est psychologiquement important dans le contexte actuel. L'air à 17° C et la mer à peine moins chaude, c'est un temps à profiter de la plage à quelques jours de Noël. Des températures presque estivales qui font plaisir aux habitants. Tous peuvent continuer à en profiter car on prévoit du beau temps toute la semaine.