Une école de baby-foot a ouvert ses portes à Lyon

Le baby-foot est en voie de disparition dans les bars et les cafés. Mais dans certaines entreprises, les salariés y jouent pendant les heures de pause afin de se détendre. Pour faire du baby-foot un vrai sport, la première école spécialisée du pays a ouvert ses portes à Lyon. Les formateurs de cet établissement ont même inventé un lexique, avec des vocabulaires propres à la discipline.