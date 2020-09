Une école, un village : l'école de Chalmazel fête son 150e anniversaire

Au milieu des pâturages à 900 mètres d'altitude, un établissement scolaire fait la fierté de Chalmazel depuis 150 ans. Une petite école communale en pierres de pays, droite et fière comme la République. Elle a formé des générations entières de petits Foréziens. Dans ce village de 460 habitants, l'école primaire ne comporte plus qu'une seule classe de 23 enfants, du CP au CM2. Son plus grand soutien, c'est monsieur le maire.