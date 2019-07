Une écotaxe sur les billets d'avion dès 2020

Le gouvernement a décidé de mettre en place une écotaxe de 1,50 à 18 euros sur les billets d'avion. Celle-ci concerne les vols au départ de l'Hexagone dès 2020. Toutefois, les vols vers la Corse et l'Outre Mer ainsi que ceux en correspondance ne seront pas concernés. Alors qu'elle pourrait faire augmenter le prix des billets, cette taxe a pour objectif de lutter contre la pollution aérienne. A quoi va servir l'argent ponctionné sur les billets d'avion ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.