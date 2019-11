Une église vandalisée à Tarbes

Livres brûlés, mobilier dégradé ou encore statues jetées à terre... tels ont été les dégâts à l'église Saint-Jean, à Tarbes, victime d'actes de vandalisme. Un geste qui reste incompris et qui suscite parfois la colère au sein de la communauté catholique. Si certaines églises ont préféré installer des caméras de surveillance à la suite d'actes de dégradation de ce genre, le prêtre de Saint-Jean, lui, souhaite que son église reste ouverte au public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.