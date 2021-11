Une enseignante de Rouen en lice pour le titre de "meilleure prof du monde"

Une pointe d'humour pour captiver, de la complicité avec ses élèves, et des méthodes étudiées pour les passionnés... ce sont les marques de fabrique de Juline Anquetin-Rault. Elle fait partie des dix meilleurs enseignants au monde, selon un prestigieux concours international. L'enseignante a développé ce qu'elle appelle la "classe autonome". Pendant une partie du cours, les élèves se consacrent à différents ateliers : revivre des moments historiques grâce à un casque de réalité virtuelle, ou bien mémoriser des définitions grâce à des petites cartes. La professeure va même jusqu'à organiser le contrôle sur téléphone portable. Et son approche semble porter ses fruits. Enseigner, pour Juline, c'est une vocation. Et depuis douze ans que c'est son métier, c'est devenu son obsession. L'après-midi, elle donne des cours dans l'agence de soutien scolaire qu'elle a fondée. Ici aussi, les élèves sont fiers de leur professeure. Tous espèrent qu'elle remportera le concours. Si elle le décroche, elle compte ouvrir un centre de formation pour enseignants.