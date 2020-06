Une entreprise à Brive crée une halte-garderie pour faire revenir ses salariés

Une entreprise à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) a trouvé une solution pour soulager les parents et leur permettre de se consacrer pleinement à leur travail. En quelques jours seulement, sa salle de réunion a été transformée en halte-garderie. Le dispositif a coûté l'équivalent d'un Smic par le biais de chaque emploi-service. Fort de ce succès, le directeur envisage de reconduire la garderie pour cet été en cas de difficulté d'accueil des enfants dans les centres de loisirs.