Une entreprise de cosmétique se reconvertit dans la fabrication de gels hydroalcooliques à Saint-Thonan

À Saint-Thonan (Finistère), Lessonia, une entreprise de cosmétique, a partiellement modifié son activité en fabriquant du gel hydroalcoolique. Lors du lancement de la production, les matières premières étaient difficiles à trouver. Aujourd'hui, seul le gélifiant pose problème. Pour pallier ce manque, son laboratoire travaille dans la conception de solutions alternatives. Lessonia conditionne 15 000 flacons par jour qu'elle livre principalement dans les pharmacies et les hôpitaux.