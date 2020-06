Une entreprise de numérisation de films sauvée grâce à la mobilisation de ses clients

Une entreprise spécialisée dans la numérisation de films, de cassettes et de photos a su rebondir durant le confinement. Après l'effondrement des commandes, la direction a décidé d'envoyer un appel à l'aide à tous ses clients. Émus par ce mail, ces derniers ont réagi en leur confiant des images à numériser. Grâce à cet élan de solidarité, les 30 salariés savent que leur emploi est sauvé.