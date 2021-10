Une épée des Croisades retrouvée en Israël

A quelques mètres de profondeur, un plongeur découvre un trésor : une épée recouverte d'algues et de coquillages. Signe qu'elle est dans l'eau depuis bien des temps, 900 ans d'après les premières analyses. L'objet fait un mètre de long avec une poignée de 30 centimètres. Les archéologues estiment que l'épée, sous sa couche de crustacés, serait en excellent état. Mais à qui appartenait cette épée ? Elle a été découverte près de Haïfa, en Israël actuel. Et 900 ans en arrière dans la région, c'est la période des Croisades. Les Occidentaux chrétiens essaient de conquérir la Terre sainte aux mains des sultans musulmans. Cette épée, c'est peut-être l'un de vos ancêtres qui l'a maniée. Elle pourrait appartenir à un chevalier franc embarqué par exemple avec Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade à la fin du XIIe siècle. L'épée a en tout cas la forme typique de celle des croisés : la lame droite et le manche en forme de croix.